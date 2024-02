PMA : Jamel Debbouze à la cérémonie d’ouverture de Capitale française de la culture

Deuxième événement : un festival consacré aux musiques actuelles sur le site Japy à Audincourt aura lieu à la veille du festival Rencontres & Racines (lire ici). Placé sous la direction de Matthieu Spiegel, directeur de la scène de musiques actuelles (SMAC) du Pays de Montbéliard à Audincourt (Le Moloco), le festival, nommé « UNIK » est annoncé comme « le grand rendez-vous musiques actuelles de Capitale française de la culture 2024. »

Entièrement gratuit, il vise à présenter de nombreux courants musicaux en live et dj set. Une programmation entre des têtes d’affiche internationales et des projets musicaux en devenir est annoncée.

On attend les anglais de Morcheeba, qui viendront présenter un concert mélangeant « downtempo, trip hop et soul ». PMA annonce aussi une immense piste de danse pour la venue du DJ français Étienne de Crécy, membre éminent du mouvement french touch aux côtés de groupes ou artistes tels que AIR, Sebastien Tellier ou Pedro Winter… L’Italien The Bloody Beetroots viendra clore ce moment unique avec une musique électro teintée de dubstep. Sur une scène alternative, on attend également Elisa do Brasil qui viendra jouer accompagnée de Miss Trouble autour d’un sound system dub et drum’n’bass.

Au final ce seront près de 10 groupes ou artistes qui viendront se produire. Le reste de la programmation est en cours de finalisation.

PMA annonce d’ores et déjà la mise en place d’un travail de « sensibilisation pour aborder les enjeux environnementaux dans le cadre d’un événement musical de grande ampleur. La mobilité des publics sera au cœur des préoccupations (encouragement de la mobilité douce, du covoiturage, réflexion pour mise en place de navettes à l’échelle de l’agglomération); »