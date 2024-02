Selah Sue, Goran Bregovic, Chinese Man et Dub Inc : ces artistes à écouter à Rencontres & Racines

« D’artistes locaux émergents, aux stars internationales », c’est la programmation promise par le festival Rencontres & Racines. La nouvelle affiche du festival de musiques du monde promet de plaire à un public varié. 39 groupes sur trois jours sont prévus. De grands noms sont attendus comme Selah Sue, Chinese Man, Caravane Palace, Dub Inc ou encore Goran Bregovic. On retrouvera aussi Tiken Jah Fakoly, icône qui navigue entre musique mandingue et reggae depuis plus de trente années. Ou Babylon Circus, « fiers descendant de la Mano, des Clash, de Bob Marley et des Bérus ».

En termes d’artistes féminines, Bernadette, Nathalie Froelich, Solann ou Simone Ringer (fille de Catherine Rigner et de Fred Chichin des Rita Mitsouko) seront sur scène.

Entre groupes incontournables et part belle à des découvertes, le festival annonce « faire se croiser l’audience et les valeurs sûres ». Artistes belges, anglais, ivoiriens, congolais, serbes, suisses et franc comtois seront au rendez-vous. Faisant danser les amateurs de reggae, d’électro, de dub, de musiques des Balkans, de rap et bien sûr de rock. Pour de belles surprises, il sera aussi possible de découvrir la voix lyrique du contre-ténor Serge Kakudji le samedi midi à l’église du Sacré-Coeur d’Audincourt, accompagné par David Demange à la guitare. Et cela, gratuitement.

La répartition journalière des groupes et artistes n’est pas encore connue. Cela ne devrait plus tarder. « Une quinzaine de jours », confirment les organisateurs. Avec un prix du billet qui reste inchangé par rapport à l’année dernière : 26 euros la journée, 41 pour les trois jours.