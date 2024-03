Montbéliard : la cérémonie d’ouverture de capitale française de la culture sera sans Jamel Debbouze

Les températures douces et clémentes de ces derniers jours, le retour du soleil – encore un peu timide certes – et l’arrivée des premières pâquerettes nous plaisent à penser que le printemps arrive. Et avec le printemps généralement, c’est le grand ménage, les fenêtres grand ouvertes, on laisse entrer l’air et avec lui cette sensation vivifiante, tonifiante, régénérante. Pourtant, il ne faut pas attendre le printemps et le retour du beau temps pour aérer les environnements intérieurs. L’aération, c’est toute l’année, quelle que soit la saison…