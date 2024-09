Mandeure : bientôt un pavillon de valorisation du théâtre gallo-romain

Le pavillon doit aussi accueillir « les blocs lapidaires [issus des fouilles] disséminés sur le théâtre et dans divers lieux environnants, de les extraire des aléas météorologiques dans l’objectif de les conserver, et enfin de révéler toutes ses richesses ». Aujourd’hui, les blocs sculptés, les fragments de colonnes, les chapiteaux et autres frises sont conservés dans une des réserves du musée du château des Ducs de Wurtemberg à Montbéliard.

Le pavillon doit permettre aussi de porter à la connaissance du plus grand nombre le fruit des découvertes et études menées ces dernières années. Le pavillon sera composé d’espaces de recherches, d’exposition et d’animation. Le pavillon s’étendra sur 472 m2. « Il est proposé de construire un équipement doté à la fois d’une ambition architecturale et d’une ambition environnementale », assure PMA. Le bâtiment doit avoir une conception bioclimatique, une toiture végétalisée ou encore des éclairages en LED.

Le pavillon doit permettre d’inscrire le théâtre antique dans le réseau des grands sites archéologiques de Bourgogne-Franche-Comté (Bibracte, Autun, Alésia). Cela doit permettre d’accroître l’attrait et la fréquentation du site.

Si la première pierre a été posée ce 21 septembre, les travaux d’édification de l’ouvrage sont programmés d’avril 2025 à juillet 2026. Le projet s’élève à 2,7 millions d’euros. Un projet soutenu par le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et le conseil départemental du Doubs.