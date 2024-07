Les Eurockéennes s’invitent à la maison d’arrêt de Belfort

Un contrôle de carte d’identité, un portail métallique, trois sas de sécurité, le rappeur Pierre Hugues José et son équipe entrent dans la maison d’arrêt de Belfort et se dirigent dans une salle de l’établissement. Ce vendredi 5 juillet, la maison d’arrêt de Belfort accueille des invités plutôt inhabituels. Alors que le site du Malsaucy est en plein festival des Eurockéennes, la maison d’arrêt reçoit, elle-aussi, un concert.

L’intérieur d’une des salles de l’établissement a été transformé en salle de concert : enceintes éparpillées sur le sol, table avec platines, régie improvisée. Tout est prêt pour accueillir la performance du rappeur franc-comtois, Pierre Hugues José. « [Ce concert] s’inscrit dans un programme plus large d’actions d’insertion et de réinsertion », explique Gwendoline Larique, coordinatrice culturelle de la maison d’arrêt de Belfort. Au même moment, les 17 personnes détenues venues assister au concert arrivent petit à petit.

Une fois les spectateurs installés à leur chaise, le rappeur commence à chanter plusieurs de ses sons. Au fur et à mesure des musiques, des pieds rebondissent, des têtes se secouent en rythme, quelques pas de danse sont même improvisés. Gwendoline Larique le rappelle, « ce n’est pas un simple concert », c’est surtout un moment « d’échanges ». Apres quatre sons de sa discographie, Pierre Hugues José passe très vite son micro. Malgré des débuts hésitants, un premier détenu s’en saisit et commence à se lancer dans un freestyle, accompagné par la musique du rappeur. Il enchaîne plusieurs musiques écrites par lui-même. A chaque changement de son, des encouragements et des applaudissements se font entendre de la part de ses congénères.