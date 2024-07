Les Eurockéennes rassemblent 127 500 personnes pour cette 34e édition

Après les années covid-19, une édition 2022 amputée de deux soirées à la suite d’un orage supercellulaire, une année 2023 de retour à la normale, l’année 2024 est celle « des records », affirme Matthieu Pigasse, président des Eurockéennes. Ce, malgré une météo capricieuse marquée par deux jours de pluies.

« Nous sommes sur un point haut en termes de record de visiteurs uniques et de billets achetés », poursuit-il. Malgré un « contexte général pas très favorable », cette année a été aussi favorable au mécénat et au sponsoring. « C’est aussi une année record de ce côté-là. ».

Le bilan s’est déroulé de manière peu habituelle un jour et demi avant la fin du festival. Matthieu Pigasse n’a pas éludé que cela était dû au contexte politique, avec le second tour des élections législatives, dimanche 7 juillet. Et Jean-Paul Roland, directeur, a rappelé l’initiative d’un guichet citoyen pour faire valider les procurations (lire ici). « Ce n’est pas un acte militant, c’est une aide pour les citoyens. »

Matthieu Pigasse a souligné la diversité du festival « mêlant des artistes anciens et tout à fait récents » allant de Lenny Kravitz à Pierre Hugues José (lire notre article). Et a félicité les « innovations », lancées par le directeur, Jean-Paul Roland. Comme la venue au camping du festival de l’ancien joueur argentin et commentateur sportif Omar Da Fonseca pour animer un city-stade (lire notre article). Ou encore la performance glow up qui aura lieu le dimanche 7, où des centaines de festivaliers seront maquillés par une soixantaine de professionnelles pour le concert de David Guetta. Le budget des Eurockéennes dépasse les 10 millions d’euros, annoncent les organisateurs.