Eurockéennes : entre bières et concerts, faites « vote » procuration

« Ça va super vite, c’est une très bonne surprise. » Maud, une festivalière est venue valider sa procuration au camping des Eurockéennes. Sous un ciel instable pour cette première journée de fête, les campeurs arrivent tous munis de leurs tentes et de leurs glacières. Ils sont accueillis par les bénévoles du club de handball de Belfort qui tentent de mettre de la bonne humeur. « S’il n’y a pas de sourires, vous ne rentrez pas », prévient l’un d’entre eux dans son mégaphone. Au-delà de l’espace de campement, le festival a laissé une place à quelques gendarmes à l’accueil du camping. Pour cette 34e édition, un stand est disponible pour faire sa procuration en vue du second tour des élections législatives du dimanche 7 juillet. Des gendarmes venant de tout le Territoire de Belfort sont sur place, afin de faire valider la procuration. « La plupart ont déjà fait leur démarche en ligne. Derrière, ils viennent avec un code, on vérifie leur identité et c’est fait », détaille l’un des gendarmes présent sur le stand. La démarche numérique ne prend même pas une minute. « S’ils ne l’ont pas fait en amont, on a les moyens de remplir le formulaire avec eux. »