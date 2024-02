Le Moloco lance le festival Bo District au mois d’avril

Le mot Bo de Bo District, est tiré du mot bande originale et a pour but « d’assumer le côté beau du territoire », explique Matthieu Spiegel. Le District est un clin au fait que le pays de Montbéliard est constitué la première intercommunalité de France, en 1959, avec 23 communes. C’était le district urbain du pays de Montbéliard. Aujourd’hui, on compte 73 communes, avec l’arrivée de Dampjoux le 1er janvier. Le visuel de l’événement a été réalisé par l’agence Supervision de Belfort. Le District renvoie aussi à l’Art district américain, qui met en avant les espaces urbains américains par la culture dans les années 1990. L’affiche est composée d’une usine pour « mettre en avant le côté industriel du territoire », explique Lucile Volpei, chargée de communication du Moloco. La ligne verte doit représenter le Doubs qui traverse le pays de Montbéliard et le lien entre les habitants, le Moloco et les artistes.