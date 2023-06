Le Moloco veut mieux accompagner les jeunes talents

Si Matthieu Spiegel veut apporter « un nouveau regard » au Moloco, il ne veut pas le faire au détriment du passé. Il veut notamment poursuivre le travail de création, sur lequel la salle est bien identifiée. Il réfléchit à quelque chose de pluridisplinaire, pourquoi pas avec le théâtre de Marionnette de Belfort et La Poudrière.

Le covid a durablement fragilisé les salles de concert. Mais depuis quelques mois, la dynamique est de retour. Le public aussi. On retrouve les ferveurs d’antan. Mais c’est tout frais. Et il faut surtout intégré qu’une partie de la jeunesse, qui aurait dû découvrir les concerts à cette période, n’a toujours pas mis les pieds dans une salle de concerts. C’est un véritable défi. « Il faut que les jeunes voient la musique actuelle autrement que dans les festivals ou dans les Zenith », estime surtout Matthieu Spiegel. La programmation doit donc maintenir les dates classiques, lien de confiance avec son public, et caler des moments plus orientés vers la jeunesse. Comme ce le sera le week-end des 8 et 9 décembre, avec Mass Hysteria programmé le vendredi soir et Werenoi le samedi soir. « Nous voulons cultiver cet exercice du grand écart », explique le directeur. Il travaille également sur un nouveau festival, qui sera dévoilé à la rentrée, qui doit notamment impliquer l’ensemble du pays de Montbéliard, composé de 72 communes. « C’est un nouveau cycle qui démarre », confie-t-il. Et la jeunesse est au cœur du projet.