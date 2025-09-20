La sauvegarde du patrimoine, un casse-tête pour les communes

La France compte 46 000 monuments historiques, dont 3752 en Bourgogne-Franche-Comté (et pour les trois départements sur lequel s’étend le nord Franche-Comté : 56 dans le Territoire de Belfort ; 491 dans le Doubs ; 381 en Haute-Saône).

À l’échelon national, 45% d’entre eux sont la propriété de collectivités locales, dont la moitié sont des communes. Un patrimoine foncier et bâti assorti d’une obligation de conservation « difficilement soutenable », selon une étude que vient de publier la Chambre régionale des comptes (CRC) de Bourgogne-Franche-Comté associée à sept autres chambres régionales (Bretagne, Grand Est, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Centre Val de Loire et Provence – Alpes Côte d’Azur), ce qui a permis de disposer d’un échantillon de 60 collectivités.

À ces 46 000 monuments historiques s’ajoutent 45 000 églises et chapelles non inscrites et non classées, et qui ne relèvent pas du patrimoine dit « réglementé ». L’étude publiée à la veille des journées du patrimoine s’intitule « Les collectivités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental et Bourgogne – Franche-Comté ».

La difficulté pour les collectivités de remplir leur obligation de conservation revêt plusieurs aspects : des difficultés structurelles à assurer un entretien courant de leur patrimoine, le coût d’entretien élevés, parfois une disproportion entre la taille de la commune et le patrimoine dont elle est propriétaire. Parallèlement, de grands projets nationaux (comme la reconstruction de Notre-Dame) peuvent avoir des incidences négatives sur les projets patrimoniaux locaux, notamment un effet d’aspiration des entreprises compétentes dans le domaine du patrimoine : elles sont alors moins disponibles pour des chantiers de plus petite taille et les coûts, selon la loi de l’offre et de la demande, peuvent augmenter.