Kayane, une gameuse au parcours combatif 

Entre son contenu et sa présence aux conventions, la trentenaire sait faire la différence : “Les gens derrière leur écran et la communauté que je rencontre me montrent deux mondes très éloignés”, explique-t-elle. Elle remarque aussi que la parole se libère au sein du monde du gaming grâce à une prise de conscience collective. Malgré l’accentuation du harcèlement, Kayane renchérit : “Je me sens plus soutenue par les hommes qu’avant. Ça a un côté rassurant, on se sent enfin comprise”.