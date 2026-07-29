Histoire[s] du nord Franche-Comté : la bataille d’Héricourt, l’échec face aux Prussiens

Tout au long de l’été, grâce à Fabien Dorier et sa chaîne « Histoire[s] du nord Franche-Comté », Le Trois vous fait découvrir, en sept épisodes, des facettes historiques méconnues de son territoire. Rendez-vous chaque mercredi, à 18h.

1- Mercredi 15 juillet : « Quand Tour de France rime avec Territoire de Belfort » (à revoir ici)

2- Mercredi 22 juillet : « L’église du Sacré-Coeur, joyau moderne d’Audincourt » (à revoir ici)

3- Mercredi 29 juillet : « La bataille d’Héricourt, l’échec face aux Prussiens »

4- Mercredi 5 août : « Baumann, la chaise made in Colombier-Fontaine »

5- Mercredi 12 août : « La friture de carpes, la spécialité (aussi) du nord Franche-Comté

6- Mercredi 19 août : « Belfort, capitale du régime de Vichy en 1944 »

7- Mercredi 26 août : « Quand Montbéliard avait de faux airs de Venise »