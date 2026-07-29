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Histoire[s] du nord Franche-Comté : la bataille d’Héricourt, l’échec face aux Prussiens

Vignette dédiée aux réseaux sociaux pour la vidéo sur la bataille d'Héricourt et de la Lizaine, en 1871.
Vignette dédiée aux réseaux sociaux pour la vidéo sur la bataille d'Héricourt et de la Lizaine, en 1871. | ©DR

À la fin de la guerre franco-prussienne, en janvier 1871, le nord Franche-Comté a été le théâtre d'un terrible affrontement. L'Armée de l'Est du général Bourbaki a livré une bataille autour d'Héricourt et de la Lizaine pour tenter de délivrer Belfort, avant de devoir fuir en Suisse en plein hiver. Fabien Dorier, créateur de la chaine "Histoire[s] du nord Franche-Comté", raconte tout cela en vidéo. C'est le 3e épisode de notre série estivale historique.

Vidéo réalisée par Fabien Dorier sur la chaîne « Histoire[s] du nord Franche-Comté » – PARTENARIAT

"Histoire[s] du Nord Franche-Comté : notre série d'été

Tout au long de l’été, grâce à Fabien Dorier et sa chaîne « Histoire[s] du nord Franche-Comté », Le Trois vous fait découvrir, en sept épisodes, des facettes historiques méconnues de son territoire. Rendez-vous chaque mercredi, à 18h. 

1- Mercredi 15 juillet : « Quand Tour de France rime avec Territoire de Belfort » (à revoir ici)

2- Mercredi 22 juillet : « L’église du Sacré-Coeur, joyau moderne d’Audincourt » (à revoir ici)

3- Mercredi 29 juillet : « La bataille d’Héricourt, l’échec face aux Prussiens »

4- Mercredi 5 août : « Baumann, la chaise made in Colombier-Fontaine »

5- Mercredi 12 août : « La friture de carpes, la spécialité (aussi) du nord Franche-Comté

6- Mercredi 19 août : « Belfort, capitale du régime de Vichy en 1944 »

7- Mercredi 26 août : « Quand Montbéliard avait de faux airs de Venise »

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