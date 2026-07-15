Histoire[s] du nord Franche-Comté : quand Tour de France rime avec Territoire de Belfort

Le Territoire de Belfort possède une histoire avec le Tour de France qui dépasse le seul cadre du sport. La Grande Boucle y est passé plus de 50 fois et le ballon d'Alsace a été le premier col franchi en 1905. Fabien Dorier, créateur de la chaine "Histoire[s] du nord Franche-Comté", raconte tout cela en vidéo. C'est le 1er épisode de notre série estivale historique.