Histoire[s] du nord Franche-Comté : l’église du Sacré-Coeur, joyau moderne d’Audincourt

Vignette dédiée aux réseaux sociaux pour la vidéo sur l'église du Sacré-Coeur d'Audincourt, réalisée par la chaîne "Histoire[s] du nord Franche-Comté", produite par Fabien Dorier.
Partons à la découverte d'un joyau d'art moderne, l'église du Sacré-Coeur d'Audincourt. | ©DR

L'église du Sacré-Cœur, inaugurée en 1951 dans un quartier ouvrier d'Audincourt, a été construite par ses paroissiens. Moderne et épurée, elle a bénéficié de l'implication d'artistes de renom et est devenu une référence de l'art sacré. Fabien Dorier, créateur de la chaine "Histoire[s] du nord Franche-Comté", raconte tout cela en vidéo. C'est le 2e épisode de notre série estivale historique.

Vidéo réalisée par Fabien Dorier sur la chaîne « Histoire[s] du nord Franche-Comté » – PARTENARIAT

"Histoire[s] du Nord Franche-Comté : notre série d'été

Tout au long de l’été, grâce à Fabien Dorier et sa chaîne « Histoire[s] du nord Franche-Comté », Le Trois vous fait découvrir, en sept épisodes, des facettes historiques méconnues de son territoire. Rendez-vous chaque mercredi, à 18h. 

1- Mercredi 15 juillet : « Quand Tour de France rime avec Territoire de Belfort » (à revoir ici)

2- Mercredi 22 juillet : « L’église du Sacré-Coeur, joyau moderne d’Audincourt »

3- Mercredi 29 juillet : « La bataille d’Héricourt, l’échec face aux Prussiens »

4- Mercredi 5 août : « Baumann, la chaise made in Colombier-Fontaine »

5- Mercredi 12 août : « La friture de carpes, la spécialité (aussi) du nord Franche-Comté

6- Mercredi 19 août : « Belfort, capitale du régime de Vichy en 1944 »

7- Mercredi 26 août : « Quand Montbéliard avait de faux airs de Venise »

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