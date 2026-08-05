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Histoire[s] du nord Franche-Comté : Baumann, la chaise made in Colombier-Fontaine

Vignette dédiée aux réseaux sociaux pour la vidéo sur l'histoire de la chaise Baumann.
Vignette dédiée aux réseaux sociaux pour la vidéo sur l'histoire de la chaise Baumann. | ©DR

Vous avez forcément déjà été assis sur une chaise Baumann tant ses modèles en bois courbé sont populaires. La manufacture de Colombier-Fontaine, au sud-ouest de Montbéliard, a produit des meubles en très grande quantité pendant un siècle. Fabien Dorier, créateur de la chaine "Histoire[s] du nord Franche-Comté", raconte tout cela en vidéo. C'est le 4e épisode de notre série estivale historique.

Vidéo réalisée par Fabien Dorier sur la chaîne « Histoire[s] du nord Franche-Comté » – PARTENARIAT

"Histoire[s] du Nord Franche-Comté : notre série d'été

Tout au long de l’été, grâce à Fabien Dorier et sa chaîne « Histoire[s] du nord Franche-Comté », Le Trois vous fait découvrir, en sept épisodes, des facettes historiques méconnues de son territoire. Rendez-vous chaque mercredi, à 18h. 

1- Mercredi 15 juillet : « Quand Tour de France rime avec Territoire de Belfort » (à revoir ici)

2- Mercredi 22 juillet : « L’église du Sacré-Coeur, joyau moderne d’Audincourt » (à revoir ici)

3- Mercredi 29 juillet : « La bataille d’Héricourt, l’échec face aux Prussiens » (à revoir ici)

4- Mercredi 5 août : « Baumann, la chaise made in Colombier-Fontaine »

5- Mercredi 12 août : « La friture de carpes, la spécialité (aussi) du nord Franche-Comté

6- Mercredi 19 août : « Belfort, capitale du régime de Vichy en 1944 »

7- Mercredi 26 août : « Quand Montbéliard avait de faux airs de Venise »

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