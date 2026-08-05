Histoire[s] du nord Franche-Comté : Baumann, la chaise made in Colombier-Fontaine

Vidéo réalisée par Fabien Dorier sur la chaîne « Histoire[s] du nord Franche-Comté » – PARTENARIAT
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"Histoire[s] du Nord Franche-Comté : notre série d'été
Tout au long de l’été, grâce à Fabien Dorier et sa chaîne « Histoire[s] du nord Franche-Comté », Le Trois vous fait découvrir, en sept épisodes, des facettes historiques méconnues de son territoire. Rendez-vous chaque mercredi, à 18h.
1- Mercredi 15 juillet : « Quand Tour de France rime avec Territoire de Belfort » (à revoir ici)
2- Mercredi 22 juillet : « L’église du Sacré-Coeur, joyau moderne d’Audincourt » (à revoir ici)
3- Mercredi 29 juillet : « La bataille d’Héricourt, l’échec face aux Prussiens » (à revoir ici)
4- Mercredi 5 août : « Baumann, la chaise made in Colombier-Fontaine »
5- Mercredi 12 août : « La friture de carpes, la spécialité (aussi) du nord Franche-Comté
6- Mercredi 19 août : « Belfort, capitale du régime de Vichy en 1944 »
7- Mercredi 26 août : « Quand Montbéliard avait de faux airs de Venise »