Fimu : appli, scène électro, tout savoir sur les nouveautés de la 37e édition

« C’est l’innovation numérique du festival, une nouvelle application », commente Delphine Mentré, adjointe à la culture de la ville de Belfort. Sur cette application, on retrouve des rubriques pour devenir bénévoles et hébergeurs (le Fimu est toujours en recherche). Les lieux où se déroulent les concerts, où se restaurer. Le détail de tous les artistes, répertoriés par types de musiques, avec une biographie, une piste d’écoute, le lien des réseaux sociaux des artistes et l’heure et le lieux de leur passage.

En termes pratiques : il sera possible de construire son propre programme, avec un itinéraire et une carte pour se rendre entre les différentes scènes pour chaque journée/soirée passée au Fimu. L’application, déjà disponible sur IOS, elle le sera bientôt sur Google Store.