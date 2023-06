Eurocks : « sans le mécénat », le billet serait 15 à 20 euros plus cher

Vingt ans de mécénat. Aux Eurockéennes de Belfort, la loi Aillagon a permis aux entreprises de faire des dons défiscalisables à 60%, si elles soutiennent des structures via le mécénat. Les critères : un don entre 5 000 euros et jusqu’à 2 millions d’euros, qui doit être non lucratif et servir à l’intérêt général. 150 mécènes soutiennent le festival des Eurockéennes. Par des dons financiers, mais aussi en accompagnant les projets d’accessibilité du festival, par exemple, via des dons en nature ou en compétences.