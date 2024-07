Comment se rendre aux Eurockéennes ?

En ce qui concerne les bus, trois lignes gratuites sont proposées par le festival. Toutes les 30 minutes, un bus emmènera les festivaliers de la gare de Belfort-Ville jusqu’au camping du festival. Pour ceux qui viennent de la gare Belfort-Montbéliard-TGV des bus passeront également les récupérer pour les amener au camping. Afin que les festivaliers installés au sur ce camping puissent se rendre au festival, une ligne de bus sera ouverte. Le jeudi et le vendredi, il sera possible de prendre ces navettes entre 15h et 3h. Le samedi, le transport s’arrêtera à 4h. Pour le dernier jour, la dernière navette partira à 1h.