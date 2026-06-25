Besançon : recrudescence de salut nazis au musée de la Résistance

Alors que Mme Werthe a dit s’interroger sur l’existence d’un éventuel « défi TikTok » sur internet, la représentante du parquet ne l’a pas confirmé: cette piste « n’est ressortie de l’audition d’aucun mis en cause », selon elle. Pour l’heure, des suites judiciaires ont été données à deux dossiers: l’un des mis en cause, qui a présenté ses excuses et reconnu les faits, devra effectuer un stage de citoyenneté, et un autre a bénéficié d’un classement sans suite en raison de son « état mental déficient ».

Le musée a rouvert au public en 2023 (lire notre article).