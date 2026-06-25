Besançon : recrudescence de salut nazis au musée de la Résistance

(AFP)
Filmées par les caméras de vidéosurveillance de l’établissement, des personnes « font le salut nazi, toujours dans la même salle, devant un grand drapeau nazi », a déploré auprès de l’AFP Christine Werthe, adjointe au maire (LR) en charge du patrimoine touristique et de la Citadelle, où se trouve le musée de la résistance et de la déportation. Comme l’a rapporté le quotidien régional L’Est républicain, ces faits ont été évoqués la semaine dernière en conseil municipal, où tous les groupes politiques les ont unanimement dénoncés. Pour Mme Werthe, il ne s’agit « ni de provocations anodines, ni de blagues », mais de comportements « graves, contraires à la loi et au pacte démocratique ».
« La ville portera plainte systématiquement contre les auteurs de tels faits, qu’ils soient majeurs ou mineurs. Tolérance zéro », a insisté l’élue, regrettant que certains jeunes « s’amusent sans être conscients de ce qu’ils font ». Les auteurs de ces gestes « ont indiqué avoir voulu +faire rire+ sans imaginer la portée de leur geste ni les conséquences », a confirmé de son côté à l’AFP la vice-procureure Isabelle Rollet. « Certains ont même pleuré lors de leur audition en prenant conscience de la gravité des faits », a-t-elle ajouté.
Neuf plaintes déposées par le musée après ces saluts nazis
Neuf plaintes ont été déposées depuis le début de l’année, contre deux en 2025, selon la magistrate. « Une procédure concerne quatre mineurs en visite au musée avec leur classe, un père de famille et, pour le reste, de jeunes hommes. Parmi ces personnes interpellées, aucune ne présente un profil radicalisé ou une proximité avec l’idéologie néonazie », a-t-elle détaillé.
Alors que Mme Werthe a dit s’interroger sur l’existence d’un éventuel « défi TikTok » sur internet, la représentante du parquet ne l’a pas confirmé: cette piste « n’est ressortie de l’audition d’aucun mis en cause », selon elle. Pour l’heure, des suites judiciaires ont été données à deux dossiers: l’un des mis en cause, qui a présenté ses excuses et reconnu les faits, devra effectuer un stage de citoyenneté, et un autre a bénéficié d’un classement sans suite en raison de son « état mental déficient ».
Le musée a rouvert au public en 2023 (lire notre article).