Belfort : le Lion va retrouver son teint rose grâce aux huiles essentielles

Il est plus question d’entretien que de rénovation : le chantier actuellement en cours consiste à débarrasser le Lion de Belfort des chlorophytes, sortes d’algues et de lichens, qui recouvrent sa surface et lui donnent son aspect noir. Cette « colonisation biologique », selon les termes de Justine Vignères, conservatrice des monuments historiques à la Drac (direction régionale de l’action culturelle), noircit donc le grès rose dont il est fait.

Le dernier nettoyage du Lion remonte à 2019. L’arrivée du Tour de France à Belfort le 17 juillet 2026 a incité la Ville à lancer une nouvelle opération de nettoyage, afin d’offrir son meilleur visage aux caméras de télévision. Question d’image de la ville.

Le grès des Vosges dont il est fait est une pierre assez fragile. Raison pour laquelle les Monuments de France ont souhaité adopter une méthode moins abrasive que les précédentes. « Le grès est très sensible, poursuite Justine Vignères. Il y a un risque d’érosion des lignes sculptées. »

En 2019, explique Laurent Casadei, technicien responsable du patrimoine bâti de la vieille ville de Belfort, la technique retenue était l’hydrogommage : une projection d’un mélange d’eau et de sable

Cette fois, la Drac a préconisé l’utilisation d’un produit à base d’huiles essentielles, afin que le Lion retrouve son teint rose : il s’agit d’un produit biocide, qui offre l’avantage de l’innocuité pour les personnes, l’environnement et la pierre.