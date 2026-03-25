Tour de France : le parcours de l’arrivée dans Belfort

Le vendredi 17 juillet, Belfort sera ville d’arrivée de la plus longue étape de l’édition 2026 : 205 km et 2 500 m de dénivelé positif entre Dole et Belfort, avec un passage par le Ballon d’Alsace, premier sommet franchi par le Tour, en 1905.
La Ville de Belfort a dévoilé dans un communiqué le parcours du peloton dans les rues de Belfort.
La caravane entrera à Belfort à 15 h 46 par l’avenue Jean-Moulin (depuis Valdoie) et franchira la ligne d’arrivée, à hauteur du 15 boulevard du Maréchal-Joffre, à 15 h 49.
Le peloton suivra le même itinéraire : entrée dans Belfort prévue à 17 h 30 et arrivée estimée à 17 h 33.
Pour profiter pleinement de l’événement, la ville préconise les endroits suivants :
- avenue Jean-Moulin à l’entrée de Belfort
- rue Georges Clemenceau « pour les plus belles photos avec le marché Fréry en arrière-plan », selon le communiqué de la Ville
- place Yitzhak Rabin pour suivre l’arrivée sur écran géant au cœur des animations
700 élèves à la Dictée du Tour
Des animations sont organisées dès à présent en marge du Tour. Ainsi, ce vendredi 27 mars, des élèves de CM1 et CM2 des écoles belfortaines participent à la Dictée du Tour, à 9 h au Phare.
Au programme : une dictée sur l’histoire du Tour lue, par Baptiste Domanico, le Belfortain champion du monde de duathlon longue distance. Cette dictée sera suivie d’ateliers vélo et d’une exposition. Les huit lauréats qui réaliseront un sans-faute remporteront une place en tribune à l’arrivée de l’étape du Tour de France à Belfort, avec accès aux coulisses, rencontre avec l’organisation et passage sur le podium des champions.