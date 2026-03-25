Tour de France : le parcours de l’arrivée dans Belfort

Le vendredi 17 juillet, Belfort sera ville d’arrivée de la plus longue étape de l’édition 2026 : 205 km et 2 500 m de dénivelé positif entre Dole et Belfort, avec un passage par le Ballon d’Alsace, premier sommet franchi par le Tour, en 1905.

La Ville de Belfort a dévoilé dans un communiqué le parcours du peloton dans les rues de Belfort.

La caravane entrera à Belfort à 15 h 46 par l’avenue Jean-Moulin (depuis Valdoie) et franchira la ligne d’arrivée, à hauteur du 15 boulevard du Maréchal-Joffre, à 15 h 49.

Le peloton suivra le même itinéraire : entrée dans Belfort prévue à 17 h 30 et arrivée estimée à 17 h 33.

Pour profiter pleinement de l’événement, la ville préconise les endroits suivants :