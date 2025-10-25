Belfort : 140 000 euros pour accueillir le Tour de France

Village du Tour de France, à Belfort, pour le départ de la 20 étape, en 2023.
Village du Tour de France, à Belfort, pour le départ de la 20 étape, en 2023. | ©CC BY 4.0 – Thomas Bresson

Belfort va verser 140 000 euros à ASO, la société organisatrice du Tour de France, pour accueillir l’arrivée de la 13e étape du Tour de France, le 17 juillet 2026. Un investissement, aux yeux du maire de Belfort, Damien Meslot, tant les retombées sont importantes.

L’arrivée de la 13e étape du Tour de France 2026 (lire notre article) se déroulera à Belfort. Ce vendredi 24 octobre, le maire de Belfort, Damien Meslot a précisé que cette arrivée sera jugée devant le 15 du boulevard Joffre, le long de la place de la Résistance – Charles-De-Gaulle. Cet emplacement a été retenu par les équipe de ASO, l’organisateur du Tour, en raison de la largeur de la route et de la proximité de la place de la Résistance, de la Maison du peuple, du Phare, ou encore du parking Meyer, dernière la Maison du peuple. Cette dernière pourrait accueillir le comité d’organisation, Le Phare les 1000 journalistes attendus. Des parkings jusqu’au Techn’hom seront occupés pour les 25 bus, 100 véhicules et la caravane publicitaire.

Pour accueillir l’arrivée du Tour de France, la Ville de Belfort va payer 140 000 euros à ASO, a indiqué Damien Meslot. Somme à laquelle viendront s’ajouter des dépenses pour des agents de sécurité, le barriérage, des chapiteaux, des écrans. Une somme qui lui paraît tout à fait raisonnable compte-tenu des retombées de la manifestation.

Mesurer les retombées économiques

« C’est une des plus belles manifestations populaires et familiales en France, s’enthousiasme-t-il. Elle touche jusqu’à 150 millions de téléspectateurs en Europe. Tous les hôtels de Belfort seront complets pendant deux jours. Et ensuite, des cyclotouristes et des clubs cyclistes viennent à Belfort. »

Une campagne de publicité pour toucher 150 millions de personnes coûterait bien plus cher, souligne le maire. « Ce n’est pas une dépense, c’est un investissement », explique-t-il. Et lors de la dernière arrivée d’étape organisée à Belfort, en 2023, on estime à 20 000 le nombre de spectateurs venus assister au départ dans la Cité du Lion. Quoi qu’il en soit, le maire de Belfort indique qu’il va lancer une étude afin de mesurer les retombées locales du passage du Tour de France à Belfort.

Rappelons que l’étape du 17 juillet reliera Dole à Belfort. Ce sera la plus longue étape de ce Tour de France, avec 205 kilomètres à parcourir. Le lendemain, les coureurs disputeront une étape en boucle de Mulhouse au Markstein, à travers les Vosges : le parcours fera repasser le peloton au sommet du ballon d’Alsace, en venant de Saint-Maurice-sur-Moselle avant d’aller à Masevaux.

Nos derniers articles

Quentin Macullo mènera la liste du Rassemblement national à Belfort aux municipales 2026.

Quentin Macullo (RN) : « Le Rassemblement national a pris une autre envergure »

Quentin Macullo, 23 ans, mènera la liste du Rassemblement national à l’occasion des élections municipales, à Belfort, en mars 2026. Le député Guillaume Bigot, dont il est l’assistant parlementaire, sera colistier. Il trace les premiers éléments de son programme autour de l’insécurité, des commerces et de l’identité de la ville. Le parti de Marine Le Pen devrait présenter deux listes dans le département.
,
Montage du Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

Stellantis : reprise à Sochaux lundi dans l’incertitude

La direction de Stellantis Sochaux annonce une reprise de toutes les équipes lundi, mais avec encore de grosses incertitudes pour les jours suivants.
Artifice de divertissement.

Belfort : la préfecture interdit la vente de produits dans le cadre d’Halloween

La préfecture du Territoire de Belfort a pris un arrêté interdisant la vente, l’acquisition, le transport et l’utilisation de certains produits, pour des raisons de sécurité, en prévision de la soirée d’Halloween.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC