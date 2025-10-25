Belfort : 140 000 euros pour accueillir le Tour de France

L’arrivée de la 13e étape du Tour de France 2026 (lire notre article) se déroulera à Belfort. Ce vendredi 24 octobre, le maire de Belfort, Damien Meslot a précisé que cette arrivée sera jugée devant le 15 du boulevard Joffre, le long de la place de la Résistance – Charles-De-Gaulle. Cet emplacement a été retenu par les équipe de ASO, l’organisateur du Tour, en raison de la largeur de la route et de la proximité de la place de la Résistance, de la Maison du peuple, du Phare, ou encore du parking Meyer, dernière la Maison du peuple. Cette dernière pourrait accueillir le comité d’organisation, Le Phare les 1000 journalistes attendus. Des parkings jusqu’au Techn’hom seront occupés pour les 25 bus, 100 véhicules et la caravane publicitaire.
Pour accueillir l’arrivée du Tour de France, la Ville de Belfort va payer 140 000 euros à ASO, a indiqué Damien Meslot. Somme à laquelle viendront s’ajouter des dépenses pour des agents de sécurité, le barriérage, des chapiteaux, des écrans. Une somme qui lui paraît tout à fait raisonnable compte-tenu des retombées de la manifestation.
Mesurer les retombées économiques
« C’est une des plus belles manifestations populaires et familiales en France, s’enthousiasme-t-il. Elle touche jusqu’à 150 millions de téléspectateurs en Europe. Tous les hôtels de Belfort seront complets pendant deux jours. Et ensuite, des cyclotouristes et des clubs cyclistes viennent à Belfort. »
Une campagne de publicité pour toucher 150 millions de personnes coûterait bien plus cher, souligne le maire. « Ce n’est pas une dépense, c’est un investissement », explique-t-il. Et lors de la dernière arrivée d’étape organisée à Belfort, en 2023, on estime à 20 000 le nombre de spectateurs venus assister au départ dans la Cité du Lion. Quoi qu’il en soit, le maire de Belfort indique qu’il va lancer une étude afin de mesurer les retombées locales du passage du Tour de France à Belfort.
Rappelons que l’étape du 17 juillet reliera Dole à Belfort. Ce sera la plus longue étape de ce Tour de France, avec 205 kilomètres à parcourir. Le lendemain, les coureurs disputeront une étape en boucle de Mulhouse au Markstein, à travers les Vosges : le parcours fera repasser le peloton au sommet du ballon d’Alsace, en venant de Saint-Maurice-sur-Moselle avant d’aller à Masevaux.