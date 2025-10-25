Belfort : 140 000 euros pour accueillir le Tour de France

L’arrivée de la 13e étape du Tour de France 2026 (lire notre article) se déroulera à Belfort. Ce vendredi 24 octobre, le maire de Belfort, Damien Meslot a précisé que cette arrivée sera jugée devant le 15 du boulevard Joffre, le long de la place de la Résistance – Charles-De-Gaulle. Cet emplacement a été retenu par les équipe de ASO, l’organisateur du Tour, en raison de la largeur de la route et de la proximité de la place de la Résistance, de la Maison du peuple, du Phare, ou encore du parking Meyer, dernière la Maison du peuple. Cette dernière pourrait accueillir le comité d’organisation, Le Phare les 1000 journalistes attendus. Des parkings jusqu’au Techn’hom seront occupés pour les 25 bus, 100 véhicules et la caravane publicitaire.

Pour accueillir l’arrivée du Tour de France, la Ville de Belfort va payer 140 000 euros à ASO, a indiqué Damien Meslot. Somme à laquelle viendront s’ajouter des dépenses pour des agents de sécurité, le barriérage, des chapiteaux, des écrans. Une somme qui lui paraît tout à fait raisonnable compte-tenu des retombées de la manifestation.