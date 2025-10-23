Tour de France 2026 : Belfort accueille l’arrivée de la 13e étape

La 13e étape, de 205 kilomètres, sera la plus longue de l’édition 2026. C’est une étape pour « baroudeurs », a indiqué Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, lors de la présentation du parcours. Lors de cette étape, les coureurs passeront aussi par Mélisey, village de Thibaut Pinot. « C’est en allant chercher le Ballon d’Alsace, 121 ans après la première étape de montagne du Tour, qu’il sera possible de faire la différence pour plonger en vainqueur sur Belfort », a commenté encore le directeur du Tour de France.

Ces dernières années, Belfort a accueilli le départ du Tour de France en 2023 et 2019. La 14e étape propose une virée dans les Vosges, de Mulhouse au Markstein. Les coureurs repasseront, au cours de l’étape, par le ballon d’Alsace, comme l’indique Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort.

L’édition 2026 démarre de Barcelone, en Espagne.