Bavans : comment six habitants ont tenté de réveiller un quartier [3/3]

Un peu moroses de prime abord, à l’évocation de leur parcours, ils ont tout de même encore, tous les deux, des étoiles dans les yeux. Ils se détendent aussitôt. « Ce qui nous est arrivé, c’était un rêve. C’est devenu un miracle avec la pièce. On a mis du temps à comprendre et à prendre conscience qu’on avait réussi à déclencher certaines choses. Les cinq cons qu’on était, on a réussi. » Ils éprouvent beaucoup d’affection pour Nevin, la directrice de la Maison pour tous. « C’est la maison du bon dieu », avance timidement Daniel, le sourire aux lèvres. C’est elle qui a permis de déclencher tout cela, pour eux. La Maison pour tous, en les conviant à travailler à ce rapport, a été le levier de cette mobilisation citoyenne par l’espace de parole qu’il a ouvert.

La pièce, au début, les a impressionnés. Daniel n’a d’ailleurs pas aimé la première représentation. Et puis, il est venu la revoir. « C’était grandiose ». Pour Renée, cela a été l’opportunité de voir le chemin parcouru. « On se reconnaît à chaque passage, c’est fidèle », commente Daniel.

Pour ces deux membres du collectif, même si l’espoir est retombé, la pièce fait chaud au cœur. Mais cela ne change pas le principal : aucuns travaux n’est fait pour le moment. Et rien ne permet la vie de quartier. Daniel aimerait voir un terrain de pétanque, un banc, des tables. Mais le cœur n’y est plus, en cette fin de mois d’août. Nevin, la directrice de la Maison pour tous de Bavans, est là aussi, ce jour-là. Elle a vu tout leur parcours. Et les félicite, encore et encore. « Leur histoire est inspirante, même si elle n’a pas la fin espérée, pour le moment. » Et malgré leur apparente morosité, leur engagement citoyen transpire encore par tous leurs pores : ils souhaitent monter un café associatif dans le quartier. Alors… affaire à suivre.

Cette histoire, c’était celle de Renée, Jocelyne, Ginette, Alicia, Olivier et Daniel. « Le statut de citoyen semble se forger là, à travers un collectif d’habitants qui élabore sur lui-même son rapport à l’histoire, à l’avenir et au cadre de vie », lit-on dans un recueil qui parle d’eux, et qui continuera de faire vivre leur histoire.