Bavans : comment six habitants ont tenté de réveiller un quartier [1/3]

Pour continuer à faire vivre le projet, quelques mois plus tard, au mois de mai, les habitants organisent « un diagnostic en marchant », en invitant des élus, les bailleurs sociaux. Lors de cette balade, ils évoquent leurs préoccupations, les pistes pour améliorer leur cadre de vie. Leur besoin d’obtenir des réponses quant à l’entretien du parc, des bâtiments, à l’absence d’animation du quartier. Lors de cette balade, plusieurs arrêts se font pour montrer le quotidien de ce quartier : saleté, objets ou carcasses de voitures, butées dangereuses, état des bâtiment, état des poubelles… S’ajoutent à cela les observations de ce qui manque : les jeux pour enfant, des bancs, des poubelles, de vrais trottoirs, des ascenseurs, des balcons. Pourquoi pas un terrain de pétanque?

Et s’ajoute encore ce qui n’est pas visible : des baignoires-sabots d’origine, trop hautes, trop petites, peu adaptés au vieillissement et au handicap. L’absence de douche. Et surtout l’absence d’insonorisation entre les appartements. « Pendant longtemps, on s’est mis des œillères pour ne plus voir tout ça. Et puis, on le voit d’autant plus quand on le montre à d’autres », raconte le collectif dans le recueil.