Bavans : comment six habitants ont tenté de réveiller un quartier [2/3]

Il ne connaissait pas Bavans autrefois. En venant rencontrer les habitants, il a su directement. « J’ai su que j’allais faire quelque chose. »

Pendant un an, Patrick Plaisance et sa troupe s’imprègnent des six personnages. Et montent en actes l’histoire de l’émergence du collectif, les étapes-clé de la montée en puissance de leur engament citoyen. « Beaucoup de répétitions se sont tenues au cœur du quartier, ce qui a permis de montrer aux habitants que leur parole avait de la résonance », raconte-t-il.

Il y a eu une première représentation. Dans la cour de l’ancienne école, un an plus tard. La fédération nationale des centres sociaux s’y rend, la retient dans le cadre de son congrès national et demande à ce qu’elle soit jouée à Lille, du 11 au 14 mai 2023.

Cela se fait. Le collectif est ravi de voir l’ampleur que cela prend. Puis finalement, il y a la volonté de continuer, encore, à faire vivre la pièce. Avec au cœur, la volonté d’insuffler partout la notion d’éducation populaire. « Avant, je n’avais pas conscience de la puissance de la culture », confie Nevin, directrice de la Maison pour tous, qui a accompagné depuis le début le collectif. « Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et la pièce a remobilisé le collectif. » Patrick Plaisance postule pour que la pièce soit jouée dans le cadre d’une tournée pour Capitale française de la culture. Le dossier est accepté.

La première représentation a eu lieu le 5 octobre, à Bavans. Six autres représentations seront encore jouées, d’ici le 2 novembre. A Pont-de-Roide, Montbéliard, Sochaux, Audincourt. On vous invite à y aller. C’est un spectacle construit autour de la parole des habitats de ce quartier de Bavans, « qui parle de là où on habite et qui fait écho en chacune et chacun d’entre nous, parce que nous habitons tous quelque part », lit-on dans un des rapports d’activité de la Maison pour tous de Bavans. Et qui résonne pour ceux qui y habitent encore, rencontrés cet été. [Troisième et dernière partie à venir]