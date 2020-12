[Noël] 6 idées de cadeaux immatériels, éthiques et éco-responsables

Un Toit pour les abeilles est un site qui permet de choisir le nombre d’abeilles à parrainer ainsi que le lieu et le producteur, sur toute la France. Les abeilles sont une espèce menacée et le métier d’apiculteur est fragile. Alors, pour entre 4,5 euros et 57,5 euros par mois, on offre un double cadeau : un soutien financier à des producteurs locaux, qui eux vont prendre soin des abeilles, dont l’oeuvre par la pollinisation est vitale pour l’humain, et un retour gourmand, puisque, en fonction du don, on reçoit de 3 à 60 pots de miel par an !

Et pour les fans de technologie, certaines ruches sont connectées, c’est-à-dire qu’on peut suivre en temps réel la vie de la colonie ainsi que sa production de miel.