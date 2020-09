[Astuces] 7 gestes pour économiser l’eau

Alors que nos trois départements (Doubs, Territoire de Belfort et Haute-Saône) sont passés en alerte sécheresse niveau “crise”, être attentif à la consommation d’eau devient l’affaire de chacun d’entre nous. Même si la pluie est enfin de retour sur le nord Franche-Comté, il faut admettre que ce 3e été de canicule doit nous pousser à nous interroger sur nos pratiques et nos consommations. Et puis, si économiser l’eau, ça fait du bien à nos nappes phréatiques, ça fait aussi du bien à nos portemonnaies ! Alors sur quoi agir dans notre quotidien ? Quelques astuces de Fleur et du blog L’An Vert.