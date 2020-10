Les trois bons plans des conquérantes #9

Les jolies couleurs d’automne commencent à arriver et c’est vraiment une chouette saison pour aller se balader. Aujourd’hui, direction le Sundgau, en Alsace, pas loin de chez nous, pour une nouvelle idée balade. Entre forêt et étangs, entre bois et ambiance bucolique, le tour des étangs de Bisel est parfait pour ce début d’automne. Une boucle de 11km, pas de dénivelé, donc hyper accessible à toute la famille ; en la finissant, je me suis dit que c’était la balade parfaite du dimanche pour digérer le pot-au-feu dominical !

On passe à côté de plusieurs étangs de pêche et on peut voir d’adorables petites cabanes de pêcheurs où leurs pontons donnent envie d’aller s’y prélasser au doux bruit de l’eau. Le sentier n’est pas monotone, on passe de champs aux bois, d’étangs aux sentiers forestiers clairsemés. Aucun risque de s’ennuyer ! Et même que vous verrez quelques oeuvres d’art d’un local, disséminés sur le sentier.