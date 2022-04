Les coups de coeur d’À la conquête de l’Est #6

On file en Alsace, non loin de Belfort, à Thann précisément. Une joyeuse troupe de potes, comédiens amateurs dans une troupe de théâtre, ont eu la bonne idée il y a 2 ans de se creuser les méninges pour lancer un escape game. L’idée d’un thème sur Titanic a fait l’unanimité et c’est ainsi qu’ils ont tout créé, de A à Z, du scénario aux décors. Et pari réussi, à peine la porte franchie qu’on se prend pour Jack et Rose. Nous sommes accueillis par le capitaine qui va nous embarquer dans cette aventure. À vous de faire preuve de communication, d’ingéniosité, de réflexion, de logique et d’œil de lynx pour arriver à vous échapper en moins d’1 heure ! Franchement, j’ai trouvé mon meilleur escape game, tout est parfait ! On est complètement dans l’ambiance, on se prend même à tanguer à la fin tellement on a l’impression d’être sur le bateau ! Et petite anecdote sympa : l’acteur qui jouait le capitaine dans le film est venu pour l’inauguration 🙂

> Lien de l’escape Game : https://www.escape-titanic.fr/