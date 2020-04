Vers un déconfinement « adapté aux territoires » et l’école sur la base du volontariat

Les ministres concernés ont remis mercredi à Matignon une première mouture de leurs plans sectoriels, qui seront intégrés d’ici la fin du mois dans un projet global aux allures de casse-tête. Si l’hypothèse d’un déconfinement différencié selon les zones géographiques est retenue, le gouvernement mettra-t-il en place des restrictions de circulation entre des zones aux règles différentes ? Aucune indication précise n’a été livrée à ce stade.

Mais pour le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, « ce qu’il faudra éviter, ce sont les transports interrégionaux et les échanges de population entre des zones massivement touchées et des zones peu touchées ». Le Premier ministre Edouard Philippe devait s’entretenir jeudi après-midi en visioconférence avec les présidents de région pour préparer cette « stratégie de déconfinement », et vendredi avec les représentants des départements.

Plus globalement, le contexte sanitaire reste toujours aussi incertain. Le bilan reste élevé avec 21 856 morts en France jeudi soir, 516 de plus en 24 heures : 13 547 sont décédées dans les hôpitaux et 8 309 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Le nombre de patients en réanimation poursuit toutefois sa baisse, continue depuis quinze jours.