Une grande foire du « made in France » envahit l’Elysée

De la salle des fêtes, on aperçoit dans le jardin un bus et un tracteur. Dans la Cour d’honneur, on zigzague entre des conteneurs rouges géants et une coque de locomotive.

Chaque département est représenté par un ou deux produits : l’Ain valorise un casque de pompiers et un canapé, l’Allier une barrique en chêne de la forêt du Tronçais, la Côte-d’Or une moutarde au vin blanc, le Loir-et-Cher des cornichons, Paris un hautbois haut de gamme… L’Outre-mer est présente avec un beurre végétal de Guadeloupe, un répulsif antimoustiques de La Réunion et un paravent de Mayotte. Le nord Franche-Comté est représenté par trois entreprises : Cristel, de Fesches-le-Châtel, avec une sauteuse ; PSA, avec la nouvelle 3008 hybride, fabriquée à Sochaux ; et VMC, de Morvillars, avec ses hameçons triple connectés.

Quelque 1 750 entreprises avaient répondu à l’appel à candidature lancé cet automne. Avant d’être sélectionnées par un jury présidé par la secrétaire d’État Agnès Pannier-Runacher et composé de dix personnalités, dont Arnaud Montebourg, l’ancien ministre du Redressement productif reconverti dans le miel, Yves Jego, qui préside la certification « Origine France Garantie » ou Guillaume Gibault, fondateur de la marque Le Slip français.

La transition écologique est mise en avant car « consommer français est un moyen de soutenir l’activité locale tout en réduisant l’empreinte environnementale », souligne l’Elysée. Sont présentées des espadrilles Océan tissées à partir de plastique récolté dans l’océan, une cocotte-minute en inox recyclé, une Peugeot 3008 hybride, une table de pique-nique fabriquée avec des briques de lait ou de la dentelle en biomatière pour réparer les coraux.

À son arrivée à l’Élysée en 2017, Emmanuel et Brigitte Macron avaient annoncé leur intention d’ouvrir davantage les portes du palais, en dehors des Journées du Patrimoine. Ils organisent chaque année une fête de la musique ouverte aux badauds. Ils ont aussi accueilli plusieurs centaines de jeunes pour fêter la coupe du monde 2018 avec les Bleus et des centaines de personnes pour signer les registres de condoléances après le décès de Jacques Chirac en septembre.

L’Élysée cherche aussi à promouvoir le « made in France » avec sa gamme de produits dérivés (stylos, mugs ou peluches), sans faire autant recette que les « goodies » des couronnes britannique ou espagnole. Une boutique éphémère pour les « goodies » élyséens sera d’ailleurs ouverte dans le Palais ce week-end.