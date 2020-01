Les produits Cristel sélectionnés à l’Élysée

L’entreprise Cristel, fabricant français d’ustensiles de cuisson installé à Fesches-le-Châtel, dans le pays de Montbéliard est sélectionnée parmi 100 entreprises françaises pour exposer ses produits au palais de l’Elysée lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France, programmée les 18 et 19 janvier. Le produit exposé sera la Sauteuse Cristel, collection Casteline, à poignée et anses amovibles en bois d’olivier. Ce produit a remporté le Reddot Award 2018 et est certifié « origine France garantie ».