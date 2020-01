La Peugeot 3008 également présentée à l’Élysée

À l’instar de Cristel, Peugeot a aussi été retenu pour figurer parmi la centaine d’objets représentatif du made in France, présentés dans le cadre de la Grande exposition du Fabriqué en France. C’est le modèle 3008, dans sa version hybride, « véhicule amiral de Sochaux », dixit PSA, qui représente la marque au lion. Chaque Préfet a formulé des propositions d’objets symboliques de l’économie locale. Un jury a ensuite sélectionné un objet par département, excepté dans le Doubs ou trois objets ont été retenus : la sauteuse Cristel et une montre de Herbelin accompagnent la 3008. Dans le Territoire de Belfort, les hameçons VMC ont été plébiscités. L’exposition se tient ce week-end. « Ne pouvant inviter l’ensemble des salariés à accompagner le véhicule dans le palais de la République, le site de Sochaux a choisi d’orner le Peugeot 3008 Hybrid 4 du portrait de trois salariés, symbolisant l’ensemble de ceux qui ont développé le véhicule, et qui la produisent chaque jour à Sochaux », note le communiqué de presse de la marque. La 3008 a été produite à près de 240 000 exemplaires à Sochaux en 2019. Près de 900 exemplaires de ce SUV sont assemblés chaque jour. « Un quart de sa production est aujourd’hui réalisée dans sa version Hybrid 4 300 ch. – 4 roues motrices », termine le communiqué.