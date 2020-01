Un service de gardes natures communautaires dans le pays de Montbéliard

Ce n’est pas une compétence de Pays de Montbéliard Agglomération. La collectivité a créé le service et les communes y adhèrent ou non. En fonction du nombre d’habitants, elles paient un forfait. Lors du vote du rapport, en mars 2019, un long débat avait animé l’enceinte communautaire, notamment autour du financement. Selon la taille de la commune, le coût par habitant n’est pas le même, oscillant entre 0,75 et 1,85 euros. « On va parler de services rendus, répond Pierre-Aimé Girardot, avant de noter : Si nous avions fixé le même prix par habitant partout, cela aurait été pénalisant pour les grandes communes. » Aujourd’hui, aucune commune de plus de 3 800 habitants n’a encore adhéré. « C’est un service à moindre coût », assure Charles Demouge. Le forfait est toujours moins élevé que si on devait payer un garde champêtre. On mutualise.