Un relais de poste saisonnier ouvre à la Planche des Belles-Filles.

Achat de timbres, affranchissement, expédition de courriers et de colis seront possible tout l’été à la Planche des Belles-Filles, jusqu’au 30 août. La Poste ouvre un relais, accessible 7 jours sur 7, dans le cadre de l’augmentation de l’offre des points de contact de La Poste pendant l’été, « en particulier dans les communes touristiques, rurales et de montagne de forte affluence », indique le groupe La Poste. Il sera également ouvert tous les week-end de septembre. Le relais, ouvert de 13 h à18 h, est installé à l’espace billetterie de la base de loisirs.