Un lynx a été braconné dans le Doubs

Un lynx mort a été retrouvé dans le canton de Quingey dans le Doubs, le 31 décembre. L’office français de la biodiversité a été alerté par le centre Athénas, basé à l’Étoile, dans le Jura.

Une autopsie « a permis de constater que l’animal a été tué par une arme à feu », indique la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) Bourgogne-Franche-Comté. Une enquête judiciaire a été ouverte, conduite par le procureur de la République de Besançon. Ce délit peut être puni d’une peine maximale de 3 ans de prison et 15 0000 euros d’amende. Cette destruction illégale est la 3e constatée en 2020, après celles survenues dans le Haut-Rhin et le Jura, en début d’année.

« Le Lynx boréal est le seul grand félin sauvage présent en France où l’espèce est considérée comme menacée », indique la Dreal. C’est une espèce protégée. En France, les populations de lynx présentent des situations diverses : « La population du massif des Vosges a décliné de façon dramatique notamment en raison de destructions illégales, et celle des Alpes peine à progresser ; dans le massif du Jura, la population reste stable et représente environ les deux tiers de la population présente en France. »