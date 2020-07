Télétravail : PSA veut faire un test à l’automne

Le groupe avait annoncé début mai vouloir généraliser le travail à distance, en plein essor pendant le confinement, à travers une présence sur site limitée à « une journée à une journée et demie par semaine, en moyenne » pour les salariés dans le tertiaire, le commercial et la recherche-développement.

La direction visait alors une « mise en place à l’été pour l’ensemble des implantations dans le monde ». Mais en France, les discussions avec les organisations syndicales se sont révélées âpres et ne sont toujours pas achevées. La mise en place du projet, baptisé « New Era of Agility » par la direction, mais décrit comme du « télétravail massif » par certains syndicats, va donc se faire par phases.