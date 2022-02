Stellantis : l’usine sera à l’arrêt du 25 juillet au 14 août pour les congés d’été

La direction a présenté aux instances représentatives de l’usine de Sochaux le projet Alto, qui prévoit la création d’un campus à Poissy et la ré-organisation des activités R&D (lire notre article). Avec cette réorganisation, 140 postes seront créés à Sochaux-Belchamp et neuf bancs d’essais seront transférés à Belchamp depuis Velizy. Deux ateliers prototypes et des activités tertiaires seront aussi implantées à Sochaux. Dans ces 140 postes, 40 personnes seront transférées depuis Velizy. Sochaux/Belchamp est vu comme un « centre de développement organique, d’intégration et de validation des futures plateformes et des projets véhicules ». « Dans le cadre de ce projet, les activités des futurs projets (post phase avant-projet), plateformes et silhouettes, réalisées en France seront regroupées sur le site R&D de Sochaux/Belchamp », résume la direction.