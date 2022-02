Stellantis : au moins 4 000 euros brut de prime pour les salariés

Un an après la création de l’un des plus importants groupes automobiles au monde, Stellantis affiche une santé exceptionnelle. Ses résultats, dévoilés ce mercredi 23 février, sont excellents. Stellantis annonce un bénéfice net de 13,4 milliards d’euros, « presque multiplié par trois par rapport à l’exercice précédent », annonce le groupe aux 14 marques, dans un communiqué de presse. Le chiffre d’affaires atteint 152 milliards d’euros, en hausse de 14 % par rapport à 2020, année marquée par une longue période d’arrêt des usines du fait de la crise sanitaire et par une reprise ralentie ensuite.

La marge opérationnelle 2021 atteint 11,8 % et la rentabilité est enregistrée sur tous les segments de véhicules. Comme tous les constructeurs automobiles, Stellantis a pourtant subi en 2021 la pénurie de semi-conducteurs, mettant à l’arrêt régulièrement les lignes de production. « Les résultats record d’aujourd’hui prouvent que Stellantis est bien placée pour réaliser des performances solides, même dans les environnements de marché les plus incertains », apprécie Carlos Tavares, p-dg de Stellantis, dont le siège social est basé à Amsterdam.

Stellantis va verser au minimum une prime de 4 000 euros brut à ses salariés, construite sur la base de 3 433 euros d’intéressement-participation et d’un supplément d’intéressement de 567 euros de supplément exceptionnel, détaille la CFE-CGC. En moyenne, cette prime sera de 4 302 euros brut a calculé Force ouvrière.

Les négociations salariales se sont également terminées tardivement ce mardi soir. Elles ont duré 7 heures. Une enveloppe d’augmentations salariales de 3,2 % a été validée. Les augmentations salariales comprennent un volet augmentation générale et un volet augmentation individuelle. Les ouvriers obtiennent une augmentation générale de 2,8 % et les techniciens hors filière d’agent de maîtrise, de 2 %. Les agents de maitrise et les cadres n’auront pas d’augmentation générale. « 3,20 % de la masse salariale sera entièrement consacrée aux augmentations individuelles avec une sélectivité entre 80 % et 85 %, note Laurent Oechsel, délégué syndical central suppléant, à la CFE-CGC. Même si la sélectivité est grande, il est regrettable de laisser entre 15% et 20 % d’agents de maitrise et cadres sans augmentation après deux années très difficiles. »