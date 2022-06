Stellantis : le site de R&D de Belchamp au coeur des stratégies d’électrification des véhicules 

Contacté, le porte-parole du groupe détaille : « Sochaux Belchamp était consacré au développement des plateformes et des futures silhouettes pour les marques Peugeot, Citroën et DS. » Mais désormais, le site de R&D va se voir renforcer dans ses missions. Notamment pour porter une grande partie de la gamme électrique du groupe et accélérer la transition.

Le porte-parole détaille, par mail, les investissements de Stellantis à Belchamp : 7 millions,pour la rénovation de la chambre aéro-climatique actuellement en cours (lire notre article). Mais aussi 10 millions pour un certain nombre de chantiers liés au développement des véhicules électriques et à l’adaptation des installations : création d’un atelier proto batterie, installation de nouveaux tests pour le niveau de capacité de recharge de véhicule électrique.

Pourquoi Belchamp ? Parce ses pistes « sont toutes compatibles et adaptées aux véhicules électriques – elles peuvent accueillir tous les véhicules sauf les tous terrains », explique le porte-parole. Et aussi parce que « Belchamp est le seul site à couvrir tous les tests, du composant aux sous-ensembles , et du sous-ensemble au véhicule », complète-t-il. Ce sont donc de beaux jours qui s’annoncent pour le site, en terme d’investissements, en plus des 140 emplois à venir annoncés en février d’ici 2024.