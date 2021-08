L’aube d’une quatrième vague se profile en Bourgogne Franche-Comté

« Il semblerait que cette vague touche une autre classe d’âge que celle qu’on a pu voir durant les autres vagues. C’est une nouvelle épidémie avec des gens plus jeunes », explique Jean-Baptiste Andreolleti. Le communiqué de l’ARS, du 6 août, complète : « L’augmentation est moins fulgurante pour la tranche d’âge des plus de 65 ans. Le haut taux de vaccination leur permet d’être plus à l’abri de cette 4ème vague que les plus jeunes générations ». C’est le cas des personnes hospitalisées à l’hôpital Nord Franche-Comté : « Sur les 16 personnes admises à l’hôpital la semaine passée, ils étaient tous non vaccinés et ont tous entre 35 et 50 ans » affirme Jean-Baptiste Andreoletti.