Le passe sanitaire désormais obligatoire dans les établissements de santé du Nord Franche-Comté

Pour le moment, seules deux files ont été mises en place sur le parvis de l’hôpital Nord Franche-Comté. Pascal Mathis explique : « On a été obligé de recruter une société extérieure pour le filtrage. On ne peut pas utiliser juste notre personnel. Pour le moment tout va bien, mais à la rentrée, il y aura beaucoup plus de visites avec le retour des vacances. Et donc, il faudra plus de filtrage. On a trois semaines pour anticiper l’accueil. » Un système de rappel automatique par SMS a aussi été mis en place pour les patients se rendant à l’hôpital pour une hospitalisation ou une consultation. Karine Demesy-Nycz, coordinatrice générale des soins raconte que la secrétaire a constaté un nombre important d’annulations depuis les premiers envois SMS.