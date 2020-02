Encore des tirs à Besançon ce jeudi : un blessé par balles

Un jeune homme de 19 ans a été blessé aux jambes par plusieurs tirs d’arme à feu ce jeudi 27 février vers 17 h 30 dans le quartier sensible de Planoise, à Besançon, où deux mineurs avaient déjà été blessés la veille, a-t-on appris auprès du parquet. La victime, âgée de 19 ans, a reçu « des impacts au niveau des jambes », a indiqué le procureur de la République. Aucun suspect n’avait encore été interpellé jeudi soir, a-t-il indiqué.

Le jeune majeur, hospitalisé, est « très défavorablement connu » de la justice, étant « mis en examen pour trafic de stupéfiants », a ajouté Étienne Manteaux qui tiendra un point de presse vendredi en fin d’après-midi. Les faits se sont déroulés devant un ensemble de commerces du « quartier de reconquête républicaine » de Planoise, où, mercredi vers 18 h 30, deux mineurs de 13 ans et 17 ans, avaient déjà été blessés par deux hommes armés, circulant sur un scooter. Le plus jeune, atteint à une jambe, a dû subir une intervention chirurgicale. Depuis novembre, des règlements de comptes entre trafiquants de stupéfiants ont fait une dizaine de blessés par balles dans ce quartier sensible de 20 000 habitants. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour « tentative d’homicide ».