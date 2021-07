Bourgogne-Franche-Comté : L’épidémie repart à la hausse mais la vaccination prend de l’élan

Le variant delta est « ultra-prédominant », selon l’ARS qui détermine à plus de 85 % le nombre de contaminations par le variant delta. En sept jours, la dynamique épidémique s’est nettement accélérée. Le Territoire de Belfort, mais aussi le Jura et la Côte-d’Or, se placent de nouveau au-dessus du seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Dans le Territoire de Belfort, le taux d’incidence est passé à 77 pour 100 000 habitants entre le 13 et le 19 juillet. Dans le Jura, le taux est en hausse également : 71 pour 100 000 habitants.

Néanmoins, le nombre de personnes hospitalisées au 23 juillet évolue peu. Il reste en baisse dans le Territoire de Belfort et en Bourgogne-Franche-Comté. Au 23 juillet, aucune personne n’était hospitalisée en réanimation dans le Territoire de Belfort, selon l’agence régionale de santé.