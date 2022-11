Sochaux : négociations salariales à haut risque pour Stellantis

« Les salariés attendent une juste reconnaissance de leurs efforts, appuie la CFE-CGC. Ils sont à l’origine de la création de valeurs dans l’entreprise. » Et de rappeler : « Les augmentations salariales sont les seules garanties pour préserver le pouvoir d’achat dans le temps. » La CFDT va dans le même sens : « Les primes ne sont pas la solution au problème d’inflation. Ce sont les salaires qu’il faut revaloriser. » Et il demande même un talon pour les plus bas salaires, ainsi qu’une application dès le début d’année 2023.

« Cette fois l’échec n’est pas possible et l’attente est forte », prévient Benoit Vernier, de la CFDT. Le syndicat réclame une augmentation générale pour toutes les catégories professionnelles et une enveloppe globale d’augmentation à 1 % au-dessus de l’inflation. « Je veux des annonces immédiates », réclame Éric Peultier. Dès ce jeudi soir, alors qu’habituellement, la première réunion est une réunion « bilan ».

Surtout, cette négociation se déroule dans un contexte particulier. Les élections professionnelles de l’usine de Sochaux s’ouvrent le 8 décembre et se terminent le 15 décembre. Un calendrier qui n’invite pas à des discours modérés ; les syndicats suivront les bases si elles se mobilisent pour manifester leur mécontentement ; elles l’ont déjà fait en septembre. « Si la direction n’a pas compris, nous lui ferons comprendre, avertit Éric Peultier. Nous prendrons nos responsabilités s’il le faut. » Si les élections ont eu lieu à Rennes, elles sont programmées à l’usine de Mulhouse, en janvier 2023.