Sochaux : le stade Bonal fête ses 20 ans [vidéo]

Le 22 juillet, le stade a été inauguré en accueillant le trophée des Champions, opposant le FC Nantes à l’AS Monaco, alors champion de France. « D’anciens joueurs sochaliens jouent un match en lever de rideau, indique Fabien Dorier dans son ouvrage, et le coup d’envoi est donné par Lucien Laurent, l’un des plus anciens joueurs du club et premier buteur de la Coupe du Monde. » Le club monégasque a gagné le trophée, lors d’une séance de tirs au but, après un match terminé sur le score de 0 à 0. Le premier buteur à Bonal est signé d’un certain Camel Meriem, le 5 août 2000, à l’occasion de la 2e journée de D2. Le FCSM avait alors gagné 5 à 0 contre la Bérichonne de Châteauroux.

Comme le rappelle Fabien Dorier, 2000 est aussi l’année d’inauguration du centre de formation Roland-Peugeot, à Seloncourt, installé dans le château du Bannot. C’était le 8 juin, quelques jours avant l’inauguration du stade Auguste-Bonal. Ce mardi, la fédération française de football (FFF) a publié le classement des centres de formation. Le centre de formation du FCSM se classe 6e.