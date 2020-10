Sochaux : la production de PSA se conjugue au conditionnel

Sur la tournée 1, les nouveaux horaires commencent ce lundi 2 novembre et la plage flexibilité est activée tous les jours jusqu’à la fin de l’année. Il en est de même sur la tournée nuit du système 2, qui implique de travailler 37 minutes de plus. « Ces créneaux supplémentaires doivent amener de la flexibilité à la direction pour répondre à une hausse ponctuelle de la demande de véhicules ou pour compenser des heures qui ont été dédiées à la maintenance des lignes, à la suite de pannes », écrivions-nous cet été pour expliquer cette adaptation du temps de travail.

De nombreuses organisations syndicales ont exprimé leurs inquiétudes quant à la situation sanitaire et ses implications sur la production. Ce mercredi, elles réclamaient notamment l’ouverture des concessions pendant le re-confinement et mettaient en garde contre « les dommages collatéraux » si ce n’était pas le cas. Force ouvrière, la CFE-CGC et la CFDT ont réitéré cette inquiétude ce jeudi. La CFDT relève « l’incertitude ». Pour FO, les annonces du jour sont ainsi « surréalistes » tant que l’on ne sait pas si les concessions seront ouvertes. « La non-ouverture des concessions serait véritable un coup dur pour l’emploi dans la région. Ce sont des centaines de salariés qui ne retrouveront pas le chemin des entreprises du Nord Franche-Comté ! » alerte le syndicat.

Aujourd’hui, l’arrêt de la production pour les vacances de Noël est envisagé le 23 décembre en fin de poste, sur les 2 systèmes.