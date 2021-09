Sochaux : des ouvriers de Stellantis voient leur métier lié à l’emboutissage disparaître

« On nous pousse vers la sortie », souffle un salarié de l’entité PMTO, à l’usine Stellantis de Sochaux, qui souhaite garder l’anonymat. Cette unité conçoit, construit et met au point les outils d’emboutissage. Elle fabrique des équipements qui peuvent peser jusqu’à 30 tonnes, qui sont placés sous les presses et qui permettent de fabriquer les éléments de la voiture. Après l’emboutissage, on obtient par exemple des côtés de caisse. La qualification des ouvriers y est particulièrement reconnue.

Au printemps, cette unité était composée de 80 personnes. En septembre, ils ne sont plus que 30. Bientôt, elle aura disparu. Le désarrois est fort chez les salariés, qui comptent 20 ou 30 années d’expérience. « On n’a plus aucune motivation », souffle l’un d’eux, à l’occasion d’une rencontre organisée par la CGT. « On n’est plus les bienvenue », regrette un autre. « On est de trop », embraie son voisin. « On est traité comme des outils », se désespère un dernier. Au printemps, ils ont compris que le temps était compté. Leur unité allait fermer.

L’absence de reconnaissance est d’autant plus difficile à accepter que pendant des années, ils leur étaient impossible de quitter l’entreprise. Leur métier était considéré comme précieux. Ils ne pouvaient pas prétendre aux différents plans de départs volontaires. « Ils étaient bloqués », explique Benoit Vernier, élu au comité social et économique (CSE), membre de la CFDT. Aujourd’hui, leur métier est considéré comme « sensible », sans avenir à Sochaux. Et il faut partir. « On a complètement changé de discours vis-à-vis de leur métier », regrette Benoit Vernier. « On a du mal à comprendre », confirme un salarié.