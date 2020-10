Relaxe disciplinaire confirmée en appel pour l’avocat de Jonathann Daval

« Toute la période de l’enquête et de l’instruction sont couverte par le secret » et « ce n’est pas parce qu’une information est connue qu’elle ne reste pas couverte par le secret de l’instruction », avait estimé le procureur général Christophe Barret, lors de l’audience en appel. Il avait demandé un blâme, ainsi que l’interdiction d’exercer des responsabilités dans les instances professionnelles et la publication de la décision.

Pour Me Samuel Estève, l’un des avocats de Me Schwerdorffer, « les éléments révélés dans la presse posaient un problème à la défense de Jonathann Daval ». « Le lynchage médiatique et public avait commencé » et s’exprimer était donc « dans l’intérêt » de M. Daval « pour amorcer une autre image de lui », selon Me Estève. Poursuivi début octobre pour violation du secret professionnel pour avoir évoqué le déroulement d’une audition de Jonathann Daval avec la mère de celui-ci, Me Schwerdorffer avait aussi été relaxé devant le tribunal correctionnel de Strasbourg.

Le procès de M. Daval doit s’ouvrir le 16 novembre devant les assises de la Haute-Saône à Vesoul, mais ses avocats ont demandé son report en raison de l’épidémie de Covid-19.